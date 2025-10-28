முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்று செயற்கை மழை பெய்ய வைக்க திட்டம்.. வானிலை சாதகமாக இருக்குமா?

செயற்கை மழை

Mahendran

, செவ்வாய், 28 அக்டோபர் 2025 (11:06 IST)
தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் புயல் காரணமாக மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை பெய்து வரும் நிலையில், டெல்லியில் இன்று செயற்கை மழை பெய்ய வைக்க திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
இன்று செயற்கை மழைக்காக மேக விதைப்புச் சோதனை நடத்தப்படும் என்றும், வானிலை சாதகமாக இருந்தால் மட்டுமே செயற்கை மழை சாத்தியம் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
 
மேக விதைப்புக்கு பொருத்தமான மேகங்கள் இல்லாவிட்டால், மேக விதைப்பு சோதனை கிடையாது என்றும், ஆரம்பத்தில் ஜூலை மாதமே திட்டமிட்டிருந்த இந்த செயற்கை மழை தற்போதுதான் மீண்டும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
பாஜக தலைமையிலான மாநில அரசு தனது தேர்தல் அறிக்கையில் மேக விதைப்பு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று உறுதிமொழி கொடுத்திருந்த நிலையில், அந்த உறுதிமொழியை இன்று நிறைவேற்றப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

