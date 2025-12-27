முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






10ஆம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை.. AI தொழில்நுட்பம் காரணமா?

Advertiesment
உத்தரப் பிரதேசம் மாணவி தற்கொலை

Mahendran

, சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (12:59 IST)
உத்தர பிரதேச மாநில பள்ளித் தேர்வில் AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி காப்பி அடித்ததாக கூறி விசாரணை நடத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து, 10-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த டிசம்பர் 23 அன்று நடந்த இச்சம்பவத்தில், திருப்புதல் தேர்வின் போது மாணவி மொபைல் போன் பயன்படுத்தியதாக கண்டறியப்பட்டு, ஆசிரியர்கள் மற்றும் முதல்வரால் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்.
 
பள்ளியில் விசாரணை முடிந்த சிறிது நேரத்திலேயே மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்டார். மாணவியின் தந்தை அளித்த புகாரில், பள்ளி ஆசிரியர்களும் முதல்வரும் மற்றவர்கள் முன்னிலையில் தனது மகளை கடுமையாக அவமானப்படுத்தி, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியதே தற்கொலைக்கு காரணம் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது தற்கொலைக்கு தூண்டிய செயல் என்று அவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
 
பள்ளி நிர்வாகம் இக்குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளது. சிபிஎஸ்இ விதிமுறைப்படி போனை பறிமுதல் செய்து முறைப்படி கண்டித்ததாக முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது போலீஸார் பள்ளியின் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, தற்கொலைக்கு தூண்டியதற்கான சான்றுகள் உள்ளனவா என்று தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு: திரைமறைவில் நடக்கும் சீட் கணக்குகள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos