பள்ளியில் பாடத்தை கவனித்து வந்த 10ஆம் வகுப்பு மாணவி திடீரென உயிரிழப்பு.. மாரடைப்பு காரணமா?

ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் அம்பேத்கர் கோனசீமா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் 10-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி ஒருவர், வகுப்பறையில் திடீரென சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமாசந்திரபுரம் நகரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை அன்று வகுப்புகளில் இருந்த பாசலாபுடி கிராமத்தை சேர்ந்த அந்த மாணவி, திடீரென மயக்கமடைந்து விழுந்தார். உடனடியாக பள்ளி ஊழியர்கள் அவரை ராமாசந்திரபுரம் பகுதி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மாணவி ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர்.
ஆரம்பக்கட்ட மருத்துவ அறிக்கையின்படி, அந்த மாணவி மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், மரணத்திற்கான சரியான காரணம் குறித்து மேலதிக பரிசோதனைக்குப் பின்னரே தெரியவரும். இது குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சில மாதங்களுக்கு முன் இராஜஸ்தானில் ஒன்பது வயது சிறுமி ஒருவர் பள்ளியில் உணவு இடைவேளையின்போது மாரடைப்பால் இறந்த இதேபோன்ற ஒரு சம்பவம் இதற்கு முன்பு நிகழ்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.