முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

இந்தோனேசியாவில் சிக்கிய சீன உளவுக்கருவி: இந்திய பெருங்கடலில் பதற்றம்..!

சீனா உளவு
BY: Siva
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (15:59 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (15:50 IST)
ஈரான் நெருக்கடிக்கு மத்தியில், இந்தோனேசியாவின் பாலி தீவு அருகே சீனாவிற்கு சொந்தமான மர்மமான உளவுக்கருவி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
லோம்போக் நீர்ச்சந்தி பகுதியில் ஒரு மீனவரின் வலையில் சிக்கிய 3.7 மீட்டர் நீளமுள்ள இந்த உருளை வடிவ கருவி, சீன பாதுகாப்பு நிறுவனமான '710 ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால்' உருவாக்கப்பட்டது என்பது தெரியவந்துள்ளது.
 
இந்த கருவி கடல் மட்டம், வெப்பநிலை, உப்புத்தன்மை மற்றும் நீரோட்டங்கள் குறித்த தகவல்களை உடனுக்குடன் சீனாவிற்கு அனுப்பும் திறன் கொண்டது. இது கடலுக்கடியில் எதிரி நாடுகளின் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கண்டறியவும், சீனா தனது நீர்மூழ்கி கப்பல்களைப் பாதுகாப்பாக நகர்த்தவும் உதவும்.
 
இந்த கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவிற்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சீனாவின் 80 சதவீத எண்ணெய் இறக்குமதி மலாக்கா நீர்ச்சந்தி வழியாகவே நடைபெறுகிறது. போர் காலங்களில் இந்தியாவோ அல்லது அமெரிக்காவோ மலாக்கா நீர்ச்சந்தியை முடக்கினால், சீனாவின் பொருளாதாரம் முடங்கிவிடும். 
 
இதற்கு மாற்றாக லோம்போக் நீர்ச்சந்தியைப் பயன்படுத்த சீனா திட்டமிடுகிறது. இந்திய பெருங்கடலில் தனது உளவு வலையை பின்னுவதன் மூலம், இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு சீனா மறைமுக அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருவது இந்த விவகாரத்தில் அம்பலமாகியுள்ளது.
 
அடுத்த கட்டுரையில்

பழைய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகளை இப்போது கூட மாற்ற முடியுமா? ரிசர்வ் வங்கி சொல்வது என்ன?

