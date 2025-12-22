முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






குப்பையில் சிறுவன் கண்டெடுத்த பொம்மை துப்பாக்கியில் பொருத்தும் கருவியா? அதிர்ச்சியில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்..!

Advertiesment
ஜம்மு காஷ்மீர்

Siva

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (10:51 IST)
ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள தேசிய புலனாய்வு முகமை தலைமையகம் அருகே சீன தயாரிப்பு துப்பாக்கி டெலஸ்கோப் கண்டெடுக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஜம்முவின் அஸ்ராராபாத் பகுதியில் 6 வயது சிறுவன் ஒருவன் குப்பையில் கிடந்த இந்த கருவியை எடுத்து விளையாடி கொண்டிருந்ததை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.
 
இந்த டெலஸ்கோப் ஸ்னைப்பர் துப்பாக்கிகளில் பொருத்தக்கூடிய அதிநவீன கருவி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, சித்ரா பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். இது தொடர்பாக சம்பா மாவட்டத்தை சேர்ந்த 24 வயது இளைஞர் ஒருவரை பிடித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
மற்றொரு சம்பவத்தில், பாகிஸ்தான் தொலைபேசி எண்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததாக அனந்த்நாக்கை சேர்ந்த தன்வீர் அகமது என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். முக்கிய அலுவலகங்கள் உள்ள பகுதியில் ராணுவ தளவாட கருவி கண்டெடுக்கப்பட்டது பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் என காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

களத்தில் இறங்குகிறார் அண்ணாமலை.. பாஜக தேசிய தலைமை கொடுத்த டாஸ்க்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos