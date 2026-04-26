காலை 6 மணிக்கு எழுந்ததும் போன் பார்ப்பவரா நீங்கள்? வல்லுனர்களின் முக்கிய எச்சரிக்கை..!

Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (08:52 IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (08:47 IST)
காலை 6 மணிக்குக் கண் விழித்தவுடன் கைபேசியை சோதிக்கும் பழக்கம் இன்று பலருக்கும் ஒரு கட்டாய கடமையாகவே மாறிவிட்டது. "6 AM போன் ரூல்" என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஒரு சிறிய செயல், நம் மூளையின் செயல்பாட்டையும் அன்றைய தினத்தின் தன்மையையும் எவ்வாறு மாற்றியமைக்கிறது என்பதை வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
பொதுவாக, காலை நேரங்கள் அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் இருக்க வேண்டும். ஆனால், எழுந்தவுடன் திரையை பார்ப்பது நம் மூளையை ஒருவித 'எதிர்வினை' நிலைக்கு தள்ளுகிறது. அதாவது, உங்கள் எண்ணங்கள் அன்றைய நாளை வழிநடத்துவதற்கு பதிலாக, வாட்ஸ்அப் செய்திகளும் மின்னஞ்சல்களும் உங்கள் சிந்தனையை ஆக்கிரமிக்கின்றன. இது மனச்சோர்வு, கவனக்குறைவு மற்றும் தேவையற்ற பதற்றத்தை உருவாக்குகிறது என்று டிஜிட்டல் நல்வாழ்வு நிபுணகள் எச்சரிக்கின்றனர்.
இப்படியே தொடரும்போது, நம் உடல் உணர்த்தும் பசி, ஓய்வு போன்ற அடிப்படை தேவைகளை மூளை புறக்கணிக்க தொடங்குகிறது. இதனால் நாள் முழுவதும் ஒருவித அவசர உணர்வும் எரிச்சலும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
இதற்கு மாற்றாக, தூக்கத்திலிருந்து எழுந்த முதல் ஒரு மணி நேரம் கைபேசியை தவிர்ப்பது மூளை இயற்கையாக விழித்தெழ உதவும். காலை நேரத்தை நமக்கான நேரமாக மாற்றிக் கொள்வது, அந்த நாளை முழுமையான கட்டுப்பாட்டுடன் தொடங்க வழிவகுக்கும்.