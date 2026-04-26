முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

காலை 6 மணிக்கு எழுந்ததும் போன் பார்ப்பவரா நீங்கள்? வல்லுனர்களின் முக்கிய எச்சரிக்கை..!

காலை பழக்கம்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (08:52 IST) Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (08:47 IST)
google-news
காலை 6 மணிக்குக் கண் விழித்தவுடன் கைபேசியை சோதிக்கும் பழக்கம் இன்று பலருக்கும் ஒரு கட்டாய கடமையாகவே மாறிவிட்டது. "6 AM போன் ரூல்" என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஒரு சிறிய செயல், நம் மூளையின் செயல்பாட்டையும் அன்றைய தினத்தின் தன்மையையும் எவ்வாறு மாற்றியமைக்கிறது என்பதை வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
பொதுவாக, காலை நேரங்கள் அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் இருக்க வேண்டும். ஆனால், எழுந்தவுடன் திரையை பார்ப்பது நம் மூளையை ஒருவித 'எதிர்வினை' நிலைக்கு தள்ளுகிறது. அதாவது, உங்கள் எண்ணங்கள் அன்றைய நாளை வழிநடத்துவதற்கு பதிலாக, வாட்ஸ்அப் செய்திகளும் மின்னஞ்சல்களும் உங்கள் சிந்தனையை ஆக்கிரமிக்கின்றன. இது மனச்சோர்வு, கவனக்குறைவு மற்றும் தேவையற்ற பதற்றத்தை உருவாக்குகிறது என்று டிஜிட்டல் நல்வாழ்வு நிபுணகள் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
இப்படியே தொடரும்போது, நம் உடல் உணர்த்தும் பசி, ஓய்வு போன்ற அடிப்படை தேவைகளை மூளை புறக்கணிக்க தொடங்குகிறது. இதனால் நாள் முழுவதும் ஒருவித அவசர உணர்வும் எரிச்சலும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. 
 
இதற்கு மாற்றாக, தூக்கத்திலிருந்து எழுந்த முதல் ஒரு மணி நேரம் கைபேசியை தவிர்ப்பது மூளை இயற்கையாக விழித்தெழ உதவும். காலை நேரத்தை நமக்கான நேரமாக மாற்றிக் கொள்வது, அந்த நாளை முழுமையான கட்டுப்பாட்டுடன் தொடங்க வழிவகுக்கும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மே 7ஆம் வெளியாக இருக்கும் புதிய OnePlus Nord CE 6 ஸ்மார்ட்போன்.. இரண்டரை நாள் பேட்டரி.. 50MP கேமிரா.. இன்னும் பல..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos