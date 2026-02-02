முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வெளியிடப்படாத புத்தகத்தில் உள்ளதை மேற்கோள் காட்டிய ராகுல் காந்தி: நாடாளுமன்றத்தில் அமளி

rahul gandhi

Siva

, திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (15:19 IST)
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், முன்னாள் ராணுவத் தளபதி மனோஜ் நரவனே எழுதியதாக கூறப்படும், இன்னும் வெளியாகாத புத்தகத்திலிருந்து ராகுல் காந்தி சில பகுதிகளை வாசிக்க முயன்றது பெரும் புயலைக் கிளப்பியது. 
 
இதற்கு பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். வெளியிடப்படாத ஒரு புத்தகத்தின் மேற்கோள்களை அவையில் முன்வைக்க முடியாது என்றும், அது முறையான ஆதாரம் இல்லை என்றும் அவர்கள் வாதிட்டனர்.
 
சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவும் விதிகளின்படி வெளியிடப்படாத புத்தகங்களை மேற்கோள் காட்ட அனுமதி மறுத்தார். இருப்பினும், 'தி கேரவன்' இதழில் வெளியான அந்த பகுதிகள் 100% உண்மையானவை என்று ராகுல் காந்தி வாதிட்டார். அவருக்கு ஆதரவாக அகிலேஷ் யாதவ், சீனா தொடர்பான விவகாரங்களில் பேச அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என கோரினார். 
 
அமைச்சர்களுக்கும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கடும் வாக்குவாதத்தால் அவை அமளிக்காடாக மாறியது. சுமார் 45 நிமிட மோதலுக்கு பிறகு நாடாளுமன்றம் மதியம் 3 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
 
Edited by Siva

