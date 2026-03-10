முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எஸ்மா சட்டம் அமூல்!.. கேஸ் சிலிண்டரை பதுக்கினால் சிறை தண்டனை...

Advertiesment
gas
BY: BALA
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (12:36 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (12:38 IST)
google-news
இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் வழங்கும் ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் போர் தொடுத்து வருகிறது. இதையடுத்து ஈரான் வளைகுடா நாடுகளையும் தாக்கி வருகிறது.. இதன் காரணமாக இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டிருக்கிறது.. கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு காரணமாக எரிபொருட்களான கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை உயரும் என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியான நிலையில் தற்போது கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு உருவாகியிருக்கிறது..

இந்தியாவில் பல மாவட்ட மாநிலங்களிலும் வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.. இதனால் வணிக சிலிண்டரை பயன்படுத்தும் ஹோட்டல்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஏற்கனவே பெங்களூரில் இன்று ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டது. அதேபோல், மதுரை, கோவை, போன்ற மாவட்டங்களில் மூன்று நாட்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

ஒருபக்கம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பலரும் கள்ளச் சந்தையில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக சமையல் சிலிண்டரை பதுக்கி அதிக விலைக்கு விற்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் ஒன்றிய அரசு எஸ்மா சட்டத்தை அமல் செய்திருக்கிறது. சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை பதுக்கினால் 3 மாதங்கள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கும் எஸ்மா சட்டத்தை மத்திய அரசு இந்தியாவில் அமல்படுத்தியிருக்கிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மதுரையில் 3 நாட்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம்!.. அதிர்ச்சியில் மக்கள்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos