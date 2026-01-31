மம்தாவின் கண்கள் கண்புரையால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது: அமித்ஷா கடும் விமர்சனம்

மத்திய அரசு மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக அனுப்பும் நிதி உரிய முறையில் மக்களை சென்றடையவில்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ஊழலை ஒரு நிறுவனமாகவே மாற்றிவிட்டதாக சாடினார்.
மேற்கு வங்கத்திற்கு பிரதமர் மோடி சுமார் ரூ. 10 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ள போதிலும், அந்த பணம் கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு கிடைக்காமல் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியினரின் கைகளுக்கே செல்வதாக அவர் தெரிவித்தார். ஆசிரியர் நியமனம் முதல் ரேஷன் விநியோகம் வரை பல்வேறு துறைகளில் நடைபெற்றுள்ள முறைகேடுகளை பட்டியலிட்ட அமித்ஷா, ஊழல்வாதிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதிலேயே மம்தா அரசு குறியாக இருப்பதாகக் கூறினார்.
மேலும், ஊழலை காண முடியாத அளவிற்கு மம்தாவின் கண்கள் கண்புரையால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், வரும் தேர்தலில் மக்கள் வாக்குகள் மூலமே அதற்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.