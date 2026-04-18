மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு.. அமைச்சரவை ஒப்புதல்..!

மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
BY: Siva
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (13:42 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (13:40 IST)
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், அகவிலைப்படியை 2 சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை சமாளிக்க, அரசு ஊழியர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த 2 சதவீத உயர்வு மூலம், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாதாந்திர வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். பொதுவாக, நுகர்வோர் விலை குறியீட்டின் அடிப்படையில் ஆண்டுக்கு இருமுறை அகவிலைப்படி மாற்றியமைக்கப்படுவது வழக்கம். இந்த அறிவிப்பு ஊழியர்கள் மத்தியில் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மறுபுறம், 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அரசு ஊழியர் அமைப்புகளிடையே வலுத்து வருகிறது. ஊதிய கட்டமைப்பு மற்றும் இதர சலுகைகளில் விரிவான மாற்றங்களை அவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். 
தற்போதைய இந்த 2 சதவீத உயர்வு, 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்கள் நடந்து வரும் சூழலில் ஒரு முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உயர்வின் மூலம் லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு பணியாளர்களும், ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளும் நிதி ரீதியாக பலன் பெறுவார்கள்.
 
