வெளியாகிவிட்டது CBSE 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. மீண்டும் தேர்வு எழுத யார் யாருக்கு அனுமதி?

Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (08:30 IST)
Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (08:18 IST)
CBSE 2026-ஆம் ஆண்டு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக 'இரண்டு பொதுத்தேர்வு' முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020ன் பரிந்துரைப்படி, மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை மேம்படுத்த இந்த முறை வழிவகுக்கிறது. நேற்று வெளியான முதல் பொதுத்தேர்வு முடிவுகளுக்கு பிறகு, மாணவர்கள் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது தேர்வில் பங்கேற்கலாம்.
இந்த இரண்டாம் தேர்வில் அதிகபட்சமாக மூன்று பாடங்களில் அதாவது அறிவியல், கணிதம், சமூக அறிவியல் அல்லது மொழிகள் பாடங்களில் மதிப்பெண்களை உயர்த்தி கொள்ள அனுமதி உண்டு. முதல் தேர்வில் 'கம்பார்ட்மென்ட்' பெற்ற மாணவர்களும் இதில் பங்கேற்கலாம்.
ஆனால், முதல் தேர்வில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாடங்களில் பங்கேற்காத அல்லது தோல்வியடைந்த மாணவர்கள் இந்த இரண்டாம் தேர்வுக்கு தகுதியற்றவர்கள். அவர்கள் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் முதன்மை தேர்விலேயே பங்கேற்க முடியும்.
இரண்டாவது தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது பாடங்களை மாற்ற அனுமதி இல்லை. ஒரு பாடத்திற்கு 320 ரூபாய் வீதம் தேர்வுக்கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இந்த புதிய முறை மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைப்பதோடு, உயர்கல்விக்கு செல்லும் முன் தங்கள் கற்றல் திறனை மேம்படுத்த ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்.