12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு.. QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தால் ஹாலிவுட் பாடல் ஒலித்ததா? சிபிஎஸ்இ விளக்கம்

Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (13:52 IST)
Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (13:55 IST)
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு வினாத்தாளில் அச்சிடப்பட்டிருந்த QR குறியீடு, புகழ்பெற்ற ஆங்கிலப் பாடகர் ரிக் ஆஸ்ட்லியின் பாடலுக்கு திசைதிருப்பிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் நகைச்சுவையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாதுகாப்பு அம்சமாக வினாத்தாளில் வைக்கப்பட்ட இந்த QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தபோது, அது "Never Gonna Give You Up" என்ற யூடியூப் வீடியோவிற்கு சென்றது.
வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கவும், பாதுகாப்பை கண்காணிக்கவும் 2019 முதல் சிபிஎஸ்இ QR முறையை பின்பற்றி வருகிறது. பொதுவாக, இந்த குறியீடுகள் ரகசிய தகவல்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். ஆனால், தேசிய அளவிலான ஒரு வாரியத்தின் வினாத்தாளில் இத்தகைய தவறு நடந்தது எப்படி என்று சமூக வலைதளங்களில் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
மாணவர்கள் இதனை "Rickrolling" என்று அழைத்து மீம்ஸ்களைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்த தவறு கவனக்குறைவால் நடந்திருக்கலாம் என்றும், எதிர்காலத்தில் இது போன்ற பிரச்னைகள் மீண்டும் நடக்காது என்றும் CBSE நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.. இது வினாத்தாளின் நம்பகத்தன்மை குறித்த விவாதத்தையும் கிளப்பியுள்ளது.