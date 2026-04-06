Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






CBSE 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? முக்கிய தகவல்..!

கல்வி
BY: Siva
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (13:25 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (13:17 IST)
google-news
CBSE, 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை விரைவில் வெளியிட தயாராகி வருகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், 10-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் ஏப்ரல் இறுதிக்குள்ளும், 12-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் மே மாதத்திலும் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
மாணவர்கள் தங்கள் முடிவுகளை cbseresults.nic.in மற்றும் டிஜிலாக்கர் தளம் வாயிலாக சரிபார்க்கலாம். தேர்ச்சி பெற ஒவ்வொரு பாடத்திலும் குறைந்தபட்சம் 33 சதவீத மதிப்பெண்களை பெறுவது அவசியமாகும்.
 
நடப்பாண்டில் மதிப்பீட்டு முறையைத் துல்லியமாக்க செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த சிபிஎஸ்இ முடிவு செய்துள்ளது. மேலும், மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்க, கணிதத்தை போலவே அறிவியல் பாடத்திலும் இனி இரண்டு நிலைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. 
 
இதன் மூலம் உயர்கல்வியில் மருத்துவமோ அல்லது பொறியியலோ சேர விரும்பாத மாணவர்கள் எளிமையான நிலை அறிவியலை தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos