Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






CBSE 10-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் 2026: மதிப்பெண் பட்டியலை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

Advertiesment
BY: Siva
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (13:53 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (13:54 IST)
google-news
CBSE 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. 
 
மே 15 முதல் இரண்டாம் கட்ட தேர்வுகள் தொடங்க உள்ளதால், இந்த ஆண்டு வழக்கத்தை விட சற்று முன்னதாகவே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. மார்ச் 11-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த இத்தேர்வை நாடு முழுவதும் சுமார் 25 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதியுள்ளனர். இதில் 14 லட்சம் மாணவர்களும், 11 லட்சம் மாணவிகளும் அடங்குவர்.
 
மாணவர்கள் தங்கள் முடிவுகளை cbse.gov.in அல்லது results.cbse.nic.in ஆகிய இணையதளங்களில் சரிபார்க்கலாம். இணையதளத்திற்கு சென்று 'Class 10 Scorecard' லிங்க்கை கிளிக் செய்து, பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு மதிப்பெண் பட்டியலை பிடிஎஃப் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 
 
இது தவிர, மாணவர்கள் 'டிஜிலாக்கர்' செயலி அல்லது இணையதளம் மூலமாகவும் தங்கள் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் எதிர்கால தேவைக்காக தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலை அச்சுப்பிரதி எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரதமர் மோடிக்கு முன்னாள் குடியரசு தலைவர் பிரதீபா பாட்டீல் கடிதம்! என்ன எழுதியிருக்கிறார்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos