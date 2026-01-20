3 ஆண்டுகளுக்கு முன் அனுப்பப்பட்ட கடிதம்.. கடிதம் தொலைந்ததால் பரிதாபமாக பலியான இளைஞர்..!

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவின் செக்டார் 150 பகுதியில், தேங்கிக் கிடந்த ராட்சத பள்ளத்தில் கார் விழுந்த விபத்தில் 27 வயது மென்பொருள் பொறியாளர் யுவராஜ் மேத்தா உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தத் துயரத்திற்கு அதிகாரிகளின் அலட்சியமே முதன்மைக் காரணம் என்பது தற்போது அம்பலமாகியுள்ளது. விபத்து நடந்த இடத்தில் தண்ணீர் தேங்குவதைத் தடுக்க 'ஹெட் ரெகுலேட்டர்' அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று நீர்ப்பாசனத் துறை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நொய்டா அதிகார அமைப்பிற்கு கடிதம் எழுதியிருந்தது. ஆனால், அந்தக் கடிதம் கோப்புகளில் தொலைந்து போனதால், திட்டம் செயல்படுத்தப்படாமல் போனது இன்று ஒரு இளைஞரின் உயிரைப் பறித்துள்ளது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு குருகிராமில் இருந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த யுவராஜ், அடர் மூடுபனி காரணமாக நிலைதடுமாறி பாதாள பள்ளத்தில் விழுந்துள்ளார். சுமார் 90 நிமிடங்கள் அவர் உதவிக்காகக் கதறியும், முறையான மீட்பு உபகரணங்கள் இல்லாததால் அவர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து நொய்டா ஆணையத்தின் சி.இ.ஓ லோகேஷ் எம் அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், உண்மை கண்டறிய மூன்று பேர் கொண்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை யோகி ஆதித்யநாத் அரசு அமைத்துள்ளது.
கட்டுமான நிறுவனங்கள் தங்கள் மீது பிழை இல்லை என ஒருவரையொருவர் கைக்காட்டி வரும் நிலையில், முறையான தடுப்பு வேலிகள் இல்லாதது மற்றும் அதிகாரிகளின் மெத்தனமே இந்த மரணத்திற்குப் பொறுப்பு எனப் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.