பிஎஸ்என்எல் அதிகாரியின் புனித நீராடல்.. உதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட 50 அதிகாரிகள்.. பெரும் சர்ச்சை..!

BSNL Controversy

Siva

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (12:33 IST)
பிஎஸ்என்எல் இயக்குநர் விவேக் பன்சால் பிப்ரவரி 25 அன்று பிரயாக்ராஜ் செல்லவிருந்த பயணத்திற்காக தயார் செய்யப்பட்ட 'விஐபி புரோட்டோகால்' ஆவணம் இணையத்தில் கசிந்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த ஆவணத்தில், இயக்குநரின் வருகை முதல் சங்கமத்தில் புனித நீராடுவது வரை ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் மிக விரிவான ஏற்பாடுகள் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தன.
 
குறிப்பாக, நீராடிய பிறகு பயன்படுத்த வேண்டிய துண்டுகள் மற்றும் உடமைகளை பராமரிக்க தனி நபர்கள் நியமிக்கப்பட்டது உட்பட, 50-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் இதற்காக பணியமர்த்தப்பட்டிருந்தது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. 
 
பொதுத்துறை நிறுவன வளங்கள் அதிகாரிகளின் தனிப்பட்ட வசதிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்த "அரச மரியாதை" சர்ச்சை முற்றியதை அடுத்து, இயக்குநரின் பிரயாக்ராஜ் பயணம் ரத்து செய்யப்படுவதாக பிஎஸ்என்எல் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

