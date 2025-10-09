முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சந்திரசேகர் ராவின் மகன் உள்பட அரசியல் பிரபலங்கள் வீட்டுக்காவல்.. தெலுங்கானாவில் பரபரப்பு..!

கே.டி. ராமா ராவ்

Mahendran

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (11:02 IST)
தெலங்கானாவில் ஆளும் காங்கிரஸ் அரசின் மீது, பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியின் முக்கியத் தலைவர்கள் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
 
போக்குவரத்துக் கழகம் டீசல் பேருந்துகளை மின்சார பேருந்துகளாக மாற்ற 'பசுமை வரி' என்ற பெயரில் நகர பேருந்து கட்டணங்களைச் சமீபத்தில் அதிகரித்தது. இந்த கட்டண உயர்வை கண்டித்து, எதிர்க்கட்சியான பி.ஆர்.எஸ். கட்சி இன்று சாலை போக்குவரத்துக் கழக அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணி நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்தது.
 
இந்த எதிர்ப்பை தடுக்கும் வகையில், பி.ஆர்.எஸ். கட்சியின் செயல் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவின் மகனுமான கே.டி. ராமா ராவ், முன்னாள் அமைச்சர் ஹரீஷ் ராவ் உள்ளிட்ட பல முக்கிய தலைவர்களைக் காவல்துறையினர் இன்று அவரவர் இல்லங்களில் வீட்டுக்காவலில் வைத்துள்ளனர்.
 
கே.டி. ராமா ராவ் தலைமையில் நகர பேருந்தில் பயணித்து சாலை போக்குவரத்துக் கழக அலுவலகம் வரை சென்று மனு அளிக்க பி.ஆர்.எஸ். திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், இந்த வீட்டுகாவல் கைது நடவடிக்கைகள் தெலங்கானா அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
