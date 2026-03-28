ஒரு அண்ணனுக்கு இதவிட வேறென்ன வேணும்!.. தம்பி செய்த சம்பவம்!. நெகிழ்ச்சி வீடியோ...

Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (10:39 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (10:53 IST)
மனிதர்களிடம் அண்ணன் தம்பி உறவு என்பது முக்கியமான, அழகான உறவு. தம்பியுடையான் படைக்கு அஞ்சான் என சொல்வார்கள். அதேபோல் சகோதரர்கள் இருவர்களுக்கும் இடையே இருக்கும் புரிதலும், அன்பும், பாசமும், அரவணைப்பும் நெகிழ்ச்சியான ஒன்று. என்னதான் சகோதரர்களிடையே கோபமோ, மனக்கசப்போ, கருத்து வேறுபாடோ, சண்டையோ வந்தாலும் கூட அண்ணன் தம்பி என்கிற பாசம் விட்டுப் போவதில்லை. அண்ணனுக்கு ஒன்றென்றால் தம்பியும், தம்பிக்கு பிரச்சனை என்றால் அண்ணனும் வந்து நிற்பதுதான் அந்த உறவுக்கான மகத்துவம்.
ஒருபக்கம் தம்பியை பல அண்ணன்கள் ஆளாக்கி பார்க்கிறார்கள். அதாவது, தான் கஷ்டப்பட்டாலும் தம்பியை படிக்க வைத்து, தடம் மாறாமல் தடுத்து, அவனை சமூகம் மதிக்கும்படி ஒரு நல்ல பதவிக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அண்ணன்கள் இங்கே பலரும் இருக்கிறார்கள். அதற்காக அவர்கள் பல தியாகங்களை செய்கிறார்கள்.
அந்தவகையில் தவறான நட்பில் இருந்த தன்னை மாற்றி பல தியாகங்களை செய்து போலீஸ் அதிகாரியாக மாற்றிய அண்ணனுக்கு அந்த தம்பி கொடுத்த மரியாதை தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தான் போலீசாக பதவியேற்றுக் கொண்டவுடன் உயர் அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்கும் சல்யூட் போல அண்ணனுக்கு மரியாதை கொடுத்து அண்ணனை தூக்கி தோளில் வைத்து பாசத்தை பரிமாறி கொள்ள, நெகிழ்ச்சியில் அண்ணன் கண்ணீர் விட்டு அழும் அந்த வீடியோ பலரையும் கண்கலங்க வைத்திருக்கிறது.