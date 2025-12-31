முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






1 கோடி கிலோ நெய் .. ஒரே நபர் 2,417 மேகி பாக்கெட்டுக்கள் .. 2025ல் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட பொருட்கள்..!

Advertiesment
பிளிங்கிட் விளம்பரம்

Siva

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (11:49 IST)
2025-ஆம் ஆண்டு நிறைவடைய உள்ள நிலையில், ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான பிளிங்கிட் தனது வாடிக்கையாளர்களின் சுவாரசியமான ஆர்டர் தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு '2025 in a Blink' என்ற புதிய விளம்பரத்தை தொடங்கியுள்ளது. 
 
இந்த ஆண்டு இந்தியா முழுவதும் ரூ. 1,05,16,879 கிலோ நெய் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்டு, "அம்மா போதும் நிறுத்துங்க" என்ற வாசகம் நகைச்சுவையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், "எது வேண்டுமானாலும் சமைத்துவிடுங்கள்" என்று சொல்பவர்களுக்காகவே 33,88,145 பாவற்காய்கள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கிண்டல் செய்துள்ளது. யாரோ ஒரு நபர் இந்த ஆண்டு மட்டும் 2,417 மேகி பாக்கெட்டுகளை வாங்கியுள்ளதையும், "மேகி செஞ்சாச்சா, மணாலி கிளம்பியாச்சா?" என்ற வரிகள் மூலம் பிளிங்கிட் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
 
வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் டெலிவரி ஊழியர்களுக்கு வழங்கிய ரூ. 47,36,59,235 டிப்ஸ் தொகைக்காக நிறுவனம் நன்றி தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஆக்கப்பூர்வமான விளம்பர யுக்தி, பலராலும் "சிறந்த மார்க்கெட்டிங்" என பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. வெறும் தகவலாக மட்டுமில்லாமல், மக்களின் உணர்வுகளோடும் மீம்ஸ் கலாச்சாரத்தோடும் ஒன்றிணைந்த இந்த விளம்பரங்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தளபதி விஜய்க்கு அரோகரா!.. திருச்செந்தூர் கோவிலுக்குள் தவெகவினர் அலப்பறை...!....

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos