முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மகாராஷ்டிரா தேர்தலில் டிவிஸ்ட்!.. போட்டியின்றி 68 இடங்களில் பாஜக வெற்றி!..

Advertiesment
bjp

BALA

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (17:24 IST)
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 29 மாநகராட்சிகளுக்கான தேர்தல் வருகிற 15ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. நேற்று மாலைதான் வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியானது. ஆனால் தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்பே பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியான சிவசேனா மொத்தம் 68 இடங்களில் போட்டியிடாமலேயே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள்.

அதாவது அந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட மற்ற கட்சியினர் அனைவரும் வாபஸ் பெற்றதால் பாஜக வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவின் சொந்த ஊரான தானேவில் 7 பேர் வரை போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதேபோல் பிவாண்டி மற்றும் பன்வெல் மாநகராட்சிகளிலும் 6 பேர் போட்டியிட்டு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். வேட்பாளர்களை அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ மூலம் மிரட்டி பயமுறுத்தி அவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து வெற்றிகளை விலைக்கு வாங்க பாஜக முயற்சிக்கிறது. இதனை தேர்தல் ஆணையம் வேடிக்கை பார்ப்பது வெட்கக்கேடானது என உத்தவ் சிவசேனா காட்டமாக கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது உத்தவ் சிவசேனா கூட்டணி.

மேலும், மாநில தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக செயல்படுவதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றன.  வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது எதிர்கட்சி வேட்பாளர்களின் மனுக்களை தேர்தல் அதிகாரிகள் தள்ளுபடி செய்கிறார்கள். அதற்கு பின்னணியில் ஆளுங்கட்சி பிரமுகர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவும் அக்கட்சிகள் புகார் சொல்லியிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வெனிசுலாஅதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது.. நாடு கடத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் அறிவிப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos