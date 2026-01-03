மகாராஷ்டிரா தேர்தலில் டிவிஸ்ட்!.. போட்டியின்றி 68 இடங்களில் பாஜக வெற்றி!..

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 29 மாநகராட்சிகளுக்கான தேர்தல் வருகிற 15ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. நேற்று மாலைதான் வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியானது. ஆனால் தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்பே பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியான சிவசேனா மொத்தம் 68 இடங்களில் போட்டியிடாமலேயே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள்.
அதாவது அந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட மற்ற கட்சியினர் அனைவரும் வாபஸ் பெற்றதால் பாஜக வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவின் சொந்த ஊரான தானேவில் 7 பேர் வரை போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அதேபோல் பிவாண்டி மற்றும் பன்வெல் மாநகராட்சிகளிலும் 6 பேர் போட்டியிட்டு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். வேட்பாளர்களை அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ மூலம் மிரட்டி பயமுறுத்தி அவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து வெற்றிகளை விலைக்கு வாங்க பாஜக முயற்சிக்கிறது. இதனை தேர்தல் ஆணையம் வேடிக்கை பார்ப்பது வெட்கக்கேடானது என உத்தவ் சிவசேனா காட்டமாக கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது உத்தவ் சிவசேனா கூட்டணி.
மேலும், மாநில தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக செயல்படுவதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றன. வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது எதிர்கட்சி வேட்பாளர்களின் மனுக்களை தேர்தல் அதிகாரிகள் தள்ளுபடி செய்கிறார்கள். அதற்கு பின்னணியில் ஆளுங்கட்சி பிரமுகர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவும் அக்கட்சிகள் புகார் சொல்லியிருக்கிறது.