நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்.. பாஜக விமர்சனம்

ராகுல் காந்தி

Mahendran

, செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (12:08 IST)
மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஜெர்மனியில் ஆற்றிய உரைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. பெர்லினில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி, இந்தியாவில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை போன்ற தன்னாட்சி அமைப்புகளை பாஜக அரசு தனது அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக குற்றம்சாட்டினார்.
 
இதற்குப் பதிலடி கொடுத்துள்ள பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஷெஸாத் பூனாவாலா, "நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்" என்று விமர்சித்துள்ளார். 
 
ராகுல் காந்தி தன்னை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்பதை விட, பொய் பிரசாரங்களின் தலைவராகவும், இந்தியாவுக்கு எதிரான சக்திகளின் முகவராகவும் காட்டிக்கொள்வதாக அவர் சாடினார். 
 
வெளிநாட்டு மண்ணில் நின்று கொண்டு இந்திய நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய மக்கள் குறித்து ராகுல் அவதூறு பரப்புவதையே வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார் என்றும் பாஜக குற்றம்சாட்டியுள்ளது. 
 
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் முடியும் முன்பே ராகுல் ஜெர்மனி சென்றது ஏற்கனவே விமர்சனத்திற்குள்ளான நிலையில், தற்போதைய அவரது பேச்சு அரசியல் களத்தில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

