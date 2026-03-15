முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்தால் மதமாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வரப்படும்: அமித்ஷா வாக்குறுதி

Punjab Elections 2027
BY: Siva
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (08:26 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (08:29 IST)
2027 பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தால், மதமாற்றத்தைத் தடுக்க வலுவான சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உறுதி அளித்துள்ளார். 
 
மோகாவில் நடைபெற்ற "பதலாவ்" பேரணியில் உரையாற்றிய அவர், பஞ்சாப் மாநிலம் முழுவதும் மதமாற்ற பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். இந்து மற்றும் சீக்கிய சகோதரர்களின் நலனை காக்க பாஜக அரசு ஒருமுறை அமைய வேண்டும் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
 
சீக்கிய குரு தேக் பகதூர் மதமாற்றத்தை தடுக்கவே தனது உயிரை தியாகம் செய்தார் என்பதை நினைவுகூர்ந்த அமித்ஷா, அகாலி தளம் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் இந்த பிரச்சினையை கையாளத் தவறிவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினார். அகாலி தளத்துடனான கூட்டணி முறிந்த நிலையில், 2027 தேர்தலில் பாஜக தனித்து போட்டியிட்டு தனது சொந்த அரசாங்கத்தை அமைக்கும் என்றும் அவர் அறிவித்தார். 
 
கடந்த காலங்களில் கூட்டணியாக தேர்தலை சந்தித்த பாஜக, இம்முறை பஞ்சாபில் மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புவதாகவும், ஒடிசா மற்றும் அஸ்ஸாம் மாநிலங்களை போல பஞ்சாபிலும் பாஜக ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
 
அடுத்த கட்டுரையில்

தேவாவும், ஜீவாவும் படிக்கும் ஸ்கூலில் டீச்சரே இல்லை!.. எப்படி படிப்பார்கள்?!.. அன்புமணி கேள்வி!..

