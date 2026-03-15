தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்தால் மதமாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வரப்படும்: அமித்ஷா வாக்குறுதி

Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (08:26 IST)
Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (08:29 IST)
2027 பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தால், மதமாற்றத்தைத் தடுக்க வலுவான சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உறுதி அளித்துள்ளார்.
மோகாவில் நடைபெற்ற "பதலாவ்" பேரணியில் உரையாற்றிய அவர், பஞ்சாப் மாநிலம் முழுவதும் மதமாற்ற பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். இந்து மற்றும் சீக்கிய சகோதரர்களின் நலனை காக்க பாஜக அரசு ஒருமுறை அமைய வேண்டும் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
சீக்கிய குரு தேக் பகதூர் மதமாற்றத்தை தடுக்கவே தனது உயிரை தியாகம் செய்தார் என்பதை நினைவுகூர்ந்த அமித்ஷா, அகாலி தளம் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் இந்த பிரச்சினையை கையாளத் தவறிவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினார். அகாலி தளத்துடனான கூட்டணி முறிந்த நிலையில், 2027 தேர்தலில் பாஜக தனித்து போட்டியிட்டு தனது சொந்த அரசாங்கத்தை அமைக்கும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.
கடந்த காலங்களில் கூட்டணியாக தேர்தலை சந்தித்த பாஜக, இம்முறை பஞ்சாபில் மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புவதாகவும், ஒடிசா மற்றும் அஸ்ஸாம் மாநிலங்களை போல பஞ்சாபிலும் பாஜக ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.