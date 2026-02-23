முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முஸ்லீம் பெண்ணா? உனக்கு போர்வை கிடையாது.. ராஜஸ்தான் பாஜக எம்பியின் சர்ச்சை பேச்சு..!

சுக்பீர் சிங் ஜானாபுரியா

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (11:14 IST)
முன்னாள் பாஜக எம்பி சுக்பீர் சிங் ஜானாபுரியா, ராஜஸ்தானில் போர்வைகள் விநியோகிக்கும் போது இஸ்லாமிய பெண்களை திருப்பி அனுப்பிய வீடியோ பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
2014 முதல் 2024 வரை எம்பியாக இருந்த இவர், போர்வைகளை பெற வந்த பெண்களின் பெயரை கேட்டு, அவர்கள் இஸ்லாமியர் என்று தெரிந்ததும் போர்வைகளை வழங்க மறுத்துள்ளார்.
 
பிரதமர் மோடியை திட்டுபவர்களுக்கு போர்வையை பெற உரிமை இல்லை" என்று அவர் ஆவேசமாக கூறுவது வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த செயல் மனிதாபிமானமற்றது என்றும், அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும் காங்கிரஸ் எம்பி ஹரிஷ் சந்திர மீனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஏழை பெண்களின் மதத்தை கேட்டு உதவியை திரும்ப பெறுவது நாட்டின் சமூக கட்டமைப்பை சிதைக்கும் செயல் என அவர் விமர்சித்துள்ளார். ஜானாபுரியா இது தனது சொந்த நிதி என்று கூறினாலும், பொது பிரதிநிதியாக இருந்த ஒருவர் இவ்வாறு பாரபட்சம் காட்டுவது மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் ராஜஸ்தான் சட்டசபையில் புயலைக் கிளப்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

