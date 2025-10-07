முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒடிசா பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் பிதாபாஷ் பாண்டா சுட்டுக் கொலை! காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்..!

Advertiesment
பிதாபாஷ் பாண்டா

Mahendran

, செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (10:10 IST)
ஒடிசாவில் பா.ஜ.க.வின் மூத்த தலைவரும், பிரபல வழக்கறிஞருமான பிதாபாஷ் பாண்டா அவரது பிரம்மநகர் இல்லத்திற்கு வெளியே அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
 
நேற்று இரவு 10 மணியளவில் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த இருவர், பாண்டாவை துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. பலத்த காயமடைந்த அவர், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். பிதாபாஷ் பாண்டா ஒடிசா மாநில பார் கவுன்சிலில் உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார்.
 
இந்த கொலை குறித்துச் சிறப்புப் படை அமைத்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது; சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.
 
பா.ஜ.க. தலைவரின் கொலைக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பக்த சரண் தாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ஒடிசாவில் சட்டம்-ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்குலைந்துவிட்டது அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
சொந்தக் கட்சி தலைவரை கூட பாதுகாக்க தவறியது, மாநிலத்தின் மோசமான நிலையை வெளிப்படுத்துகிறது என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தங்கம் விலை இன்றும் உயர்வு.. ரூ.90,000ஐ நெருங்கிவிட்டது இம்மாதத்திற்குள் ரூ.1 லட்சத்தை தொட்டுவிடுமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos