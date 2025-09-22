முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பெண் பத்திரிகையாளரை அவமதித்த பா.ஜ.க. தலைவர்: கேரள பத்திரிகையாளர் சங்கம் கண்டனம்

Advertiesment
பத்திரிகையாளர்

Siva

, திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (16:42 IST)
கேரள மாநில பா.ஜ.க. தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர், ஒரு பெண் பத்திரிகையாளரை அவமதித்த சம்பவத்திற்கு, கேரள உழைக்கும் பத்திரிகையாளர் சங்கம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
சமீபத்தில், திருமாலா வார்டு கவுன்சிலர் கே. அனில்குமார், தனது அலுவலகத்தில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் காணப்பட்டார். இதுகுறித்து, ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர், ராஜீவ் சந்திரசேகரிடம் கேள்வி எழுப்பினார். 
 
அதற்கு கோபப்பட்ட ராஜீவ் சந்திரசேகர் ‘நீங்கள் எந்தச் சேனல்?” என்று அவர் கேட்க, அதற்கு அந்தப் பெண்மணி, தான் சி.பி.ஐ.(எம்)-இன் அதிகாரபூர்வ சேனலான ‘கைரளி’யில் பணிபுரிவதாக கூறுகிறார். இதை கேட்டதும், சந்திரசேகர் ஆக்ரோஷமாக, “நீ கேள்வி கேட்கக்கூடாது” என்று ஒருமையில் பேசினார்,
 
சந்திரசேகரின் இந்த செயல், பத்திரிகையாளர் அமைப்புகள் மற்றும் சமூக வலைதள பயனர்கள் மத்தியில் கடும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தற்கொலை செய்துகொண்ட அனில்குமார், ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தின் தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். அவர் நிதி நெருக்கடியில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறை வழக்கைப் பதிவு செய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது,
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் விழுந்த கார்.. அரசு தான் பொறுப்பு என கார் ஓனர் குற்றச்சாட்டு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos