முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பீகாரில் கடைசி நிமிடத்தில் 4 பேர் வேட்புமனு வாபஸ்.. ஆனாலும் 10 தொகுதிகளில் இந்தியா கூட்டணிக்குள் போட்டி..!

Advertiesment
இந்தியா கூட்டணி

Mahendran

, வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025 (11:11 IST)
பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகளான ஆர்.ஜே.டி, காங்கிரஸ் மற்றும் விகாஸ்ஷீல் இன்சான் இடையே தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்படாததால், 10 தொகுதிகளில் நேருக்கு நேர் போட்டி உறுதியாகியுள்ளது.
 
இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனுவை வாபஸ் பெறும் கால அவகாசம் நேற்று மாலையுடன் முடிந்தது. ஆரம்பத்தில் 14 தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் 4 பேர் மனுக்களை திரும்பப் பெற்றனர். ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளத்திற்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் மற்றும் விகாஸ்ஷீல் இன்சான் கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் சில தொகுதிகளில் வாபஸ் பெற்றனர்.
 
இதன் காரணமாக, கூட்டணி கட்சிகள் மோதும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 10 ஆக குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், ஒரே கூட்டணிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நேரடி போட்டி, ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு சாதகமாக அமையும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
தேஜஸ்வி யாதவ் முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரும் இந்த குழப்பம் நீடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு.. புயலாக மாற வாய்ப்பு உண்டா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos