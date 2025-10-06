முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பீகார் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. எத்தனை கட்டம்? தேர்தல் முடிவு தேதி உள்பட முழு விவரங்கள்..!

Advertiesment
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2025

Mahendran

, திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (17:13 IST)
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக வரும் நவம்பர் 6 மற்றும் நவம்பர் 11 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என்று இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அறிவித்தார். வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 14 அன்று நடைபெறும்.
 
பிகாரில் உள்ள 243 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப் பதிவு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது.
 
முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு: நவம்பர் 6
 
இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு: நவம்பர் 11
 
இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அனைத்தும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
 
மொத்த தொகுதிகள்: 243 (இதில் 2 பழங்குடியினர் (ST), 38 தாழ்த்தப்பட்டோர் (SC) பிரிவினருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன).
 
வாக்காளர்கள்: மொத்தம் 7.43 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர் (ஆண்கள் 3.92 கோடி, பெண்கள் 3.50 கோடி, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 1,725).
 
வாக்குச் சாவடிகள்: 90,712 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
 
வேட்புமனுத் தாக்கல்: முதல் கட்டத் தேர்தலுக்கு நவம்பர் 10-ஆம் தேதியும், இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கு நவம்பர் 13-ஆம் தேதியும் வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடங்குகிறது.
 
பீகார் தேர்தலுடன் சேர்த்து, ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் நவம்பர் 11-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெக மீது சில தவறுகள் இருந்தாலும் விஜய்யை குற்றவாளியாக்க கூடாது: அண்ணாமலை பேட்டி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos