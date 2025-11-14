முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பீகார் தேர்தல் முடிவுகள்.. ஆரம்பகட்ட நிலவரத்தில் பாஜக கூட்டணி முன்னணி..!

Advertiesment
பீகார் தேர்தல்

Siva

, வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (08:22 IST)
பிகாரில் சமீபத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முதல் கட்டத் தேர்தல் முடிவுகளில் பா.ஜ.க. கூட்டணி முன்னிலை வகிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டதாகவும், வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் 46 மையங்களிலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளன. மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், ஆட்சியைப் பிடிக்க 122 தொகுதிகள் தேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
முதல் கட்ட வாக்கு எண்ணிக்கையில், பா.ஜ.க. கூட்டணி 19 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் - ஆர்.ஜே.டி. கூட்டணி 10 இடங்களிலும் முன்னணியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன. இதில் பா.ஜ.க. மட்டுமே 14 இடங்களில் முன்னணியில் உள்ளது என்றும், முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் கட்சி மூன்று இடங்களில் முன்னணியில் உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
எதிர்க்கட்சி வரிசையில், ஆர்.ஜே.டி. 9 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் ஒரு இடத்திலும் முன்னணியில் உள்ளன. மற்றவை இரண்டு தொகுதிகளில் முன்னணியில் உள்ளன. இது ஆரம்பகட்ட தேர்தல் நிலவரம் என்றாலும், இறுதி முடிவுகள் இதேபோல் இருக்குமா அல்லது மாறுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்ரேயா கோஷலின் இசை நிகழ்ச்சியில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. இருவர் மயக்கம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos