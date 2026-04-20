திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!

ஏர்டெல்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (08:20 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (08:11 IST)
பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது பிரபலமான 84 நாட்கள் காலாவதி கொண்ட பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி அமைதியாக உயர்த்தியுள்ளது. இதுவரை 859 ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 'தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா' திட்டத்தின் விலை தற்போது 899 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறிய விலை உயர்வு ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் சராசரி வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
 
புதிய 899 ரூபாய் திட்டத்தின் கீழ் பயனர்கள் 84 நாட்களுக்கு வரம்பற்ற அழைப்புகள், தினசரி 100 எஸ்எம்எஸ் மற்றும் 1.5 ஜிபி அதிவேக டேட்டாவைப் பெறலாம். தரவு வரம்பு முடிந்த பிறகு இணைய வேகம் 64 Kbps ஆக குறைக்கப்படும். 
 
இத்துடன் ஏர்டெல் ரிவார்ட்ஸ் மூலம் 12 மாதங்களுக்கான அடோப் எக்ஸ்பிரஸ் பிரீமியம் ஸ்பேம் அலர்ட்ஸ் மற்றும் ஹலோ ட்யூன்ஸ் ஆகிய வசதிகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், முன்பு வழங்கப்பட்ட கேஷ்பேக் சலுகைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
 
இந்த மாற்றமானது ஏர்டெல் தனது 1.5 ஜிபி திட்டங்களுக்கான தள்ளுபடிகளை மெல்ல குறைத்து, பயனர்களை 5ஜி சேவைகளுக்கு மாற்ற ஊக்குவிப்பதை காட்டுகிறது. ஒட்டுமொத்த கட்டண உயர்வு இப்போதைக்கு இருக்காது என்றாலும், இதுபோன்ற சிறு மாற்றங்கள் மூலம் நிறுவனம் தனது வருவாயை மேம்படுத்த முயல்கிறது. இதற்கு முன்னதாக ஏர்டெல் தனது சர்வதேச ரோமிங் பேக்குகளின் விலையையும் உயர்த்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
