பெங்களூருவில் தனியாக வாழும் ஒரு பெண்ணின் மாத செலவு ₹1 லட்சம்! சமூக வலைத்தளத்தில் புலம்பல்..!

பெங்களூரு

Siva

, செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (17:30 IST)
பெங்களூருவில் தனியாக வசிக்கும் ஒரு டிஜிட்டல் கிரியேட்டர் தனது மாத செலவு சுமார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்று இன்ஸ்டாகிராம் காணொலி மூலம் தெரிவித்துள்ளார். பெருநகரங்களில் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை செலவு குறித்த விவாதத்தை இது தூண்டியுள்ளது.
 
அவரது செலவு விவரப்படி:
 
அடிப்படைச் செலவுகள்: வாடகை, பயன்பாடுகள், மளிகை உட்பட ரூ.40,000.
 
வார இறுதிச் செலவுகள்: வண்டி பயணம், நண்பர்களை சந்திப்பது உட்பட ரூ.5,000.
 
உணவு: ரூ.6,000.
 
EMI: ரூ.18,000.
 
ஓய்வு நேரச் செயல்பாடுகள் (ஷாப்பிங், ஒப்பனை): ரூ.25,000.
 
அதிகப்படியான செலவுகள் காரணமாக தன்னால் அதிகமாக சேமிக்க முடியவில்லை என்று அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு இணையவாசிகள், 'கடினமாக உழைத்து செலவிடுங்கள்', 'சேமிப்பை தொடங்குங்கள்' என பலவிதமான கருத்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
 
பெங்களூருவில் வாழ்வது மிகவும் விலை உயர்ந்தது என்று தங்கள் சொந்த அனுபவத்தை மேலும் சில பயனர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
