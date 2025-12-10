நிர்மலா சீதாராமன் 'டீப்ஃபேக்' வீடியோ: பெங்களூரு மூதாட்டியிடம் ரூ.33 லட்சம் மோசடி!

பெங்களூரை சேர்ந்த 54 வயது பெண் ஒருவர், ஃபேஸ்புக்கில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வர்த்தக தளத்தளம் போன்ற 'டீப்ஃபேக்' வீடியோவை பார்த்து ஏமாற்றப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் ரூ.33 லட்சத்திற்கும் மேல் சைபர் கிரிமினல்களால் இழந்தார்.
அந்த தளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த வீடியோவால் ஈர்க்கப்பட்டு வர்த்தக கணக்கை தொடங்கிய அப்பெண், ஆரம்பத்தில் ரூ.21,000 செலுத்தியுள்ளார். பின்னர், "வர்னிகா ரெட்டி" என்ற பெயரில் தன்னை தொடர்புகொண்ட மோசடி நபர், ரூ.88,000 லாபம் கிடைத்திருப்பதாக கூறி, அதை எடுக்கப் பலவிதமான வரிகள் செலுத்த வேண்டும் என்று நம்ப வைத்துள்ளார்.
கடந்த அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை ஆறு வெவ்வேறு கணக்குகளுக்கு ஒன்பது பரிவர்த்தனைகள் மூலம் அந்தப் பெண் ரூ.33,25,413 பணத்தை அனுப்பியுள்ளார். தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த பிறகு காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் பிஎன்எஸ் பிரிவு 318
பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.