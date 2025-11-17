முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
6 மாதமாக டிஜிட்டல் அரெஸ்டில் இருந்து பெண் மென்பொருள் பொறியாளர்.. ரூ.32 கோடி இழப்பு..!

Digital Arrest Scam

Siva

, திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (13:40 IST)
பெங்களூருவில் மென்பொருள் பொறியாளர் ஒருவர், ஆறு மாத கால 'டிஜிட்டல் கைது' மோசடியில் சிக்கி சுமார் ரூ. 32 கோடியை இழந்துள்ளார். போலி சிபிஐ அதிகாரிகள் போல நடித்த ஒரு மோசடி கும்பல், அந்த பெண்ணை ஏமாற்றியுள்ளது.
 
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 2024-இல் தொடங்கிய இந்த மோசடியில், அந்த பெண்ணின் பெயரில் தடைசெய்யப்பட்ட MDMA போதைப்பொருள் மற்றும் ஆவணங்கள் அடங்கிய பார்சல் சிக்கியதாக டி.ஹெச்.எல் ஊழியர் போல பேசிய நபர் முதலில் மிரட்டினார். பின்னர், தன்னை சிபிஐ அதிகாரி என்று அறிமுகப்படுத்திய நபர், வழக்கு விசாரணையில் இருப்பதாக கூறி மிரட்டினார்.
 
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக போலீஸை அணுகக் கூடாது என்று எச்சரித்த மோசடி கும்பல், அந்த பெண்ணை ஸ்கைப் வீடியோ அழைப்பு மூலம் ஆறு மாதங்களாக தொடர்ச்சியாக கண்காணித்தனர். நிரபராதி என்று நிரூபிக்க, 'பிணையத் தொகை' மற்றும் 'வரி' என்ற பெயரில் தனது நிலையான வைப்புகளை உடைத்து, 187 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மொத்தமாக ரூ. 31.83 கோடியை அனுப்ப செய்தனர்.
 
உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு மாதம் சிகிச்சை பெற்ற அவர், மகன் திருமணம் முடிந்த பிறகு, ஜூன் 2025-இல் தாமதமாகப் புகார் அளித்தார். இந்த அதிநவீன மோசடி குறித்து போலீஸ் தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறது.
 
