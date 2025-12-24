முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விவாகரத்து நோட்டீஸ் அனுப்பிய மனைவியை சுட்டுக்கொன்ற கணவன்.. விபரீதமான குடும்ப சண்டை..!

பெங்களூரு கொலை

Siva

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (10:51 IST)
பெங்களூருவில் மென்பொருள் பொறியாளராக பணியாற்றி வந்த பாலமுருகன் தனது மனைவி புவனேஸ்வரியை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொலை செய்த சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சேலம் மாவட்டத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட இந்த தம்பதியினருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக வேலை இல்லாமல் இருந்த பாலமுருகனுக்கும், யூனியன் வங்கியில் உதவி மேலாளராக பணியாற்றிய புவனேஸ்வரிக்கும் இடையே குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. மனைவி மீது ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் இருவரும் ஓராண்டாக பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர்.
 
சமீபத்தில் புவனேஸ்வரி விவாகரத்து கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பியதால் ஆத்திரமடைந்த பாலமுருகன், நேற்று மாலை அவர் அலுவலகம் முடிந்து திரும்பும் போது மறைந்திருந்து நான்கு முறை துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளார். இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த புவனேஸ்வரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். 
 
கொலையை செய்த பின் பாலமுருகன் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார். உரிமம் இல்லாத துப்பாக்கி அவருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்பது குறித்து பெங்களூரு போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
