முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அம்மாவின் அந்தரங்க புகைப்படங்களை காதலருக்கு அனுப்பிய மகள்.. வினையாக முடிந்த விபரீத விளையாட்டு..!

Advertiesment
பெங்களூரு பரபரப்பு

Siva

, திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (12:06 IST)
பெங்களூருவில் தனது 23 வயது மகள் மற்றும் அவரது கணவர் மீது தாய் ஒருவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
படிப்பிற்காக பெற்றோரிடம் செல்போன் வாங்கிய மகள், தனது தாயார் மற்றும் உறவுக்கார பெண் ஒருவரின் தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே ரகசியமாக எடுத்துள்ளார். பின்னர் அந்த புகைப்படங்களை தனது காதலருக்கு பகிர்ந்துள்ளதாக புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
 
சமீபத்தில் அந்த மகளுக்கும், புகைப்படங்களைப் பெற்று கொண்ட நபருக்கும் திருமணம் நடந்துள்ளது. தற்செயலாக மகளின் செல்போனை சோதித்த தாயார், அதில் இருந்த புகைப்படங்களைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து காவல்துறையை அணுகியுள்ளார். 
 
புகாரை தொடர்ந்து, சம்மந்தப்பட்ட மகள் மற்றும் அவரது கணவர் மீது போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இருவரது செல்போன்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு தடயவியல் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான இந்த அந்தரங்க புகைப்பட விவகாரம் அப்பகுதியில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தடயவியல் அறிக்கை வந்த பின்னரே முழுமையான உண்மைகள் தெரியவரும் என காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய்க்கு ஜோசியம் சொன்ன பிரபல ஜோதிடர்!.. தவெக செம ஹேப்பி!....

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos