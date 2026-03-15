வங்கி பெண் ஊழிய்ருக்கு ஆபாச எஸ்.எம்.எஸ் அனுப்பிய நபர்.. லோன் வாங்க வந்தவரின் சேட்டை..!

bank
BY: Siva
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (14:30 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (14:56 IST)
பெங்களூரு கச்சரக்கனஹள்ளி பகுதியில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கி கிளையில் பணியாற்றும் 40 வயது பெண் ஊழியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாக ரவி ஷெட்டி என்பவர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். 
 
கடந்த மார்ச் 10-ம் தேதி இணைய லோன் வாங்குவது குறித்து விசாரிக்க வங்கிக்கு வந்த ரவி ஷெட்டி, தனது மொபைல் எண்ணை பகிர்ந்து கொண்டு அந்த பெண் ஊழியரை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுள்ளார்.
 
அன்று இரவு 8 மணியளவில் அந்த பெண்ணிற்கு ரவி ஷெட்டி பாலியல் ரீதியான ஆபாச செய்திகளை அனுப்பியுள்ளார். இது குறித்து வங்கி மேலாளரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மேலாளரும் ரவி ஷெட்டியை தொடர்பு கொண்டு கண்டித்துள்ளார். 
 
மன்னிப்பு கேட்பதாக கூறிய ரவி ஷெட்டி, மீண்டும் மேலாளருக்கே ஆபாசமான உள்நோக்கம் கொண்ட செய்தியை அனுப்பியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 
 
இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். வங்கிக்கு வந்த வாடிக்கையாளர் ஒருவரின் இந்த அநாகரிக செயல் பெங்களூருவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
