அயோத்தியில் 'ராமாயண பூங்கா': ராமர், சீதைக்கு மட்டுமல்ல, ராவணனுக்கும் பிரம்மாண்ட சிலை..!

ராமாயண பூங்கா

Siva

, திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (08:14 IST)
உத்தரப் பிரதேச அரசு, ஆன்மீகம் மற்றும் கலாச்சார சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அயோத்தியில் ராமாயண கருப்பொருள் பூங்காவை அமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. 
 
சரயு நதிக்கரையில் உள்ள குப்தார் காட் அருகே கட்டப்பட்டு வரும் இந்த பூங்காவின் நோக்கம், இந்துக்களின் புனித நூலான ராமாயணத்தின் முக்கிய தருணங்களை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நேரடியான அனுபவமாக வழங்குவதாகும்.
 
ராமாயணத்தில் வரும் முக்கிய போர் காட்சியை சித்தரிக்கும் வகையில், ராமர் மற்றும் அனுமன் உள்ளிட்ட முக்கிய கதாபாத்திரங்களின் முழு உருவ சிலைகள் அமைக்கப்படவுள்ளன. இதில், எதிர்ப்புறத்தில் பிரம்மாண்டமான 25 அடி உயர இராவணன் சிலை இடம்பெறும்.
 
மற்றொரு முக்கிய ஈர்ப்பாக, ராமர், சீதா தேவி மற்றும் லட்சுமணர் ஆகியோர் இடம்பெறும் கம்பீரமான 'ராம தர்பார்' காட்சி அமைக்கப்படவுள்ளது.
 
இந்தப் பூங்கா, பண்டைய காவியமான ராமாயணத்தை மக்கள் உணர்வுப்பூர்வமாக உள்வாங்கி கொள்ளும் ஒரு தளமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
