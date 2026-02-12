முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
5 ஆண்டுகளாக தொகுதிக்கே வராத பாஜக பெண் எம்.எல்.ஏ.. மக்களின் Go Back முழக்கத்தால் பரபரப்பு..!

அசன்சோல் தெற்கு அரசியல் மோதல்

Siva

, வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (12:50 IST)
மேற்கு வங்கத்தின் அசன்சோல் தெற்கு தொகுதியில் பாஜ எம்.எல்.ஏ அக்னிமித்ரா பால் நேற்று மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டபோது கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. ஈகாரா பகுதியில் அவர் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்தபோது, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆதரவாளர்கள் "கோ பேக்" முழக்கங்களை எழுப்பியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
 
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக தொகுதி பக்கம் வராத அக்னிமித்ரா, தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் மட்டும் வருவதாக கூறி போராட்டக்காரர்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இது இரு தரப்பினரிடையே தள்ளுமுள்ளு மற்றும் நேரடி மோதலாக மாறியது. 
 
இதில் பாஜ தொண்டர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டதாக அக்கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. அடிப்படை வசதிகளான சாலை மற்றும் வடிகால் பணிகளை செய்வது பஞ்சாயத்தின் பொறுப்பு என்றும், திரிணாமுல் அரசு திட்டமிட்டு இடையூறு செய்வதாகவும் அக்னிமித்ரா பால் சாடினார். 
 
அதே சமயம், பாஜ வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என திரிணாமுல் தரப்பு குற்றம் சாட்டியது. போலீசார் தலையிட்டு நிலைமையை சீர்செய்தாலும், அசன்சோலில் அரசியல் பதற்றம் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது.
 
