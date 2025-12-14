மெஸ்ஸி நிகழ்வின் குளறுபடி: மம்தா பானர்ஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் - அசாம் முதல்வர் சர்ச்சை கருத்து..!

கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கொல்கத்தா வருகையின் போது சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பம் தொடர்பாக, மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்று அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா கடுமையாக சாடியுள்ளார். மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலுமாக சீர்குலைந்துவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
மெஸ்ஸியின் 'GOAT டூர் 2025' நிகழ்வின் குளறுபடிகளுக்கு மாநில உள்துறை அமைச்சரான முதல்வரும், கொல்கத்தா காவல்துறை ஆணையருமே முதன்மை காரணம் என்றும், அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் சர்மா வலியுறுத்தினார். வி.ஐ.பி. கலாசாரமே இந்த குழப்பத்திற்கு காரணம் என்றும், இது குறித்து மம்தா பானர்ஜி தற்சோதனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
முன்னதாக, நிகழ்வில் ஏற்பட்ட நிர்வாக சீர்குலைவுக்காக மம்தா பானர்ஜி மெஸ்ஸியிடமும் ரசிகர்களிடமும் மன்னிப்பு கோரியிருந்தார். டிக்கெட் வாங்கியும் வி.ஐ.பி.க்கள் சூழ்ந்திருந்ததால் மெஸ்ஸியை பார்க்க முடியாமல் போனதால் ரசிகர்கள் ஆத்திரமடைந்தனர். இது தொடர்பாக நிகழ்வு அமைப்பாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் திரிணாமுல் அரசை குறை கூறியுள்ளன.