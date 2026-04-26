மேடையில் பேசி கொண்டிருந்தபோது ஆத்திரத்தில் திடீரென மேடையில் இருந்து வெளியேறிய மம்தா பானர்ஜி..!

Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (10:40 IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (10:25 IST)
மேற்கு வங்க மாநிலம் பவானிபூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி ஆகியோரின் பேரணிகள் வெறும் 100 மீட்டர் இடைவெளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இதனால் இரு தரப்பு ஆதரவாளர்களிடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது.
மம்தா பானர்ஜி தனது பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அருகிலிருந்த பாஜக பேரணியில் இருந்து வந்த பலத்த ஒலிபெருக்கி சத்தம் இடையூறாக இருந்ததாக கூறி கடும் கோபமடைந்தார்.
பாஜக திட்டமிட்டே தனது கூட்டத்தை கலைக்க முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டிய அவர், பாதியிலேயே மேடையை விட்டு வெளியேறினார். மம்தா வெளியேறியதை தொடர்ந்து, ஆத்திரமடைந்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் சுவேந்து அதிகாரியின் பேரணி நோக்கி அணிவகுத்து சென்றனர். அங்கு இரு தரப்புக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதமும், கோஷமிடுதலும் அரங்கேறின.
சூழ்நிலை மோசமடைந்ததை அடுத்து, பாதுகாப்பு படையினர் தலையிட்டு நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். பவானிபூர் மம்தா பானர்ஜியின் கோட்டையாக கருதப்படும் நிலையில், ஏப்ரல் 29 அன்று அங்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
மம்தா தோல்வி பயத்தில் நிதானம் இழந்துவிட்டதாக பாஜக விமர்சித்துள்ளது. மேற்கு வங்க தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்தச் சம்பவம் அம்மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.