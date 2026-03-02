முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சந்திரபாபு நாயுடு பண்ணாததை ஸ்டாலின் செய்கிறார்!.. பாராட்டி ட்ரோலில் சிக்கிய ரோஜா...

Advertiesment
roja mk stalin
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (13:27 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (13:30 IST)
google-news
2021 சட்டமன்ற தேர்தலின் போது திமுக வெளியிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் மகளிர்க்கு ஒவ்வொரு மாதமும் உரிமை தொகையாக ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என சொன்னார்கள்.
ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டரை வருடங்கள் அந்த அந்த பணம் கொடுக்கப்படவில்லை.. இதுபற்றி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சட்டசபையில் கேள்வி எழுப்பிய பின்னர்தான் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க திமுக அரசு முன்வந்தது.. ஆனால் அதையே பெருமையாக தற்போது திமுக அரசு தம்மட்டமடித்துக் கொள்கிறது..

அதோடு தேர்தல் வருவதால் மகளிர் உரிமை சட்டத்தை முடக்கி விடுவார்கள் என சொல்லி பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் 3 மாதத்திற்கான தொகை சேர்த்து 3 ஆயிரம் மற்றும் கோடை சிறப்பு தொகை என சொல்லி 2 ஆயிரம் சேர்த்து மொத்தம் 5 ஆயிரம் ரூபாய் மகளிர் உரிமை தொகை பெறும் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டது. தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார்..

இந்நிலையில் சென்னை துறைமுகம் பகுதியில் திமுக சார்பில் நடத்தப்பட்ட நலத்திட்ட விழாவில் நடிகையும், ஆந்திர முன்னால் அமைச்சருமான ரோஜா கலந்து கொண்டு பேசியபோது ‘ஆந்திராவில் சந்திரபாபு நாடு மாதம் 1500 தருவதாக சொல்லி இரண்டு வருடம் ஆகிவிட்டது.. ஆனால் ஒரு பைசா கூட கொடுக்கவில்லை.. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உங்கள் முதலமைச்சர் சொன்னபடியே மாதா மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறார்.. தலைவர் என்றால் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும்’ என பேசினார்.

இதையடுத்து ‘தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டரை வருடங்களுக்கு பின்புதான் முக ஸ்டாலின் பணம் கொடுத்தார்.. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் இரண்டரை வருடம் காத்திருக்க வேண்டும்’ என நெட்டிசன்கள் ரோஜாவை ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதலுக்கே மோசம்!.. அதிக தொகுதிகளை கேட்கும் கூட்டணி கட்சிகள்!.. அப்செட்டில் பழனிச்சாமி!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos