பொது சிவில் சட்டம் அமல்.. பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000.. 1 கோடி வேலைவாய்ப்பு.. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை..!

Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:40 IST)
Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:38 IST)
மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று வெளியிட்டார். கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், இந்த அறிக்கை மாநிலத்தை விரக்தியிலிருந்து வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு வரைபடம் என்று குறிப்பிட்டார்.
இந்த தேர்தல் அறிக்கையின் முக்கிய அம்சமாக, பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த ஆறு மாதங்களுக்குள் மேற்கு வங்கத்தில் 'பொது சிவில் சட்டம்' அமல்படுத்தப்படும் என்று அமித்ஷா அறிவித்துள்ளார்.
மேலும், பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் 3,000 ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்ற கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதியையும் அவர் அளித்துள்ளார். மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 7-வது ஊதியக் குழுவின் பலன்கள் வழங்கப்படும் என்றும், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் 3,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் கீழ் மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டதாக குற்றம் சாட்டிய அமித்ஷா, எல்லையில் கால்நடை கடத்தலை தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், 1 கோடி வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார்.
மேலும், பெண்களுக்கு இலவச புற்றுநோய் பரிசோதனை மற்றும் தடுப்பூசி வசதிகள் செய்து தரப்படும் என்றும் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Siva
