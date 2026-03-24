Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






குடிமகன்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!.. ஈரான் போர் எதிரொலி!.. இந்தியாவில் மதுபான விலை உயர்வு!...

BY: Mahendran
Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (21:02 IST) Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (21:04 IST)
google-news
கடந்த 22 நாட்களுக்கு மேல் ஈரான் நாட்டை அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது எனக் கூறி இந்த போர் நடைபெற்று வருகிறது. இஸ்ரேல் ராணுவம் தாக்கியதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார். இதனையடுத்து அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிற ராணுவ தளங்களுக்கு இடம் கொடுத்துள்ள வளைகுடா நாடுகளான துபாய், சவுதி அரேபியா, லெபனான், பஹ்ரைன், அபுதாபி போன்ற நாடுகள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

ஒருபக்கம் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கப்பல் மூலம் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரப்படும் ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் சமையல் சிலிண்டர் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இதையடுத்து பல மாநிலங்களிலும் உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேலும் உணவு பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்திருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த போரால் இந்தியாவில் பீர் உள்ளிட்ட மதுபான விலை உயரக்கூடும் என தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. எரிவாயு தட்டுப்பட்டால் மதுபானங்களுக்கான பாட்டில், அலுமினிய கேன்களின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே மதுபானங்களின் விலை விரைவில் உயர்த்தப்படும் என தெரிகிறது.. இந்த செய்தி குடிமகன்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எங்கே என் பங்குன்னு கேட்க மாட்டேன்!.. தேர்தலில் போட்டியில்லை!.. கமல் அறிவிப்பு!...

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos