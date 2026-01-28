முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அஜித் பவார் பயணித்த விமானம் விபத்தில் சிக்கியது!.. அதிர்ச்சி செய்தி..

Advertiesment
ajith pawar

BALA

, புதன், 28 ஜனவரி 2026 (09:34 IST)
மகாராஷ்டிரா மாநில துணை முதல்வர் அஜித் பவர் பயணித்த சிறிய ரக விமானம் விபத்தில் சிக்கியது பாஜக வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. புனேவில் உள்ள பாராமதியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்க அவர் சென்றபோது விபத்து நடந்தது தெரிய வந்திருக்கிறது

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பாராமதி பகுதியில் விமானம் விழுந்து நொறுங்கி தீப்பற்றிக்கொண்டது. மகாராஷ்டிரா புனேவில் உள்ள பாராமதி விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கும்போது விமானம் விபத்தில் சிக்கி முழுவது தீப்பிடித்துக்கொண்டது.

இதையடுத்து, அஜித் பவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விமானம் விபத்துக்குள்ளான நிலையில் மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவாரின் நிலை குறித்து தெரியவில்லை. விபத்து நடந்ததற்கான காரணத்தை அதிகாரிகள் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள். விமானம் முழுவதும் சேதமடைந்த நிலையில் அஜித் பவாரின் நிலை அவரின் ஆதரவாளர்களிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எதிர்க்கும் திருமா!.. ஸ்டாலின் சொல்வதை கேட்பாரா ராமதாஸ்?!.. கூட்டணியில் குழப்பம்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos