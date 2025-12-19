முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சவுதியில் இருந்து கேரளாவுக்கு வந்த விமானம்.. திடீரென நடுவானில் வெடித்த டயர்.. 160 பயணிகள் நிலை என்ன?

Mahendran

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (11:15 IST)
சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டாவிலிருந்து 160 பயணிகளுடன் கோழிக்கோடு நோக்கி புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானம், நடுவானில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகக் கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. விமானத்தின் தரையிறங்கும் கியர் பகுதியில் சிக்கல் இருப்பதை உணர்ந்த விமானி, பாதுகாப்பு கருதி விமானத்தை கொச்சிக்கு திருப்பிச் சாதுர்யமாக செயல்பட்டார்.
 
அவசரகால மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலையில் இருக்க, காலை 9.07 மணியளவில் விமானம் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கியது. சோதனையில் விமானத்தின் வலது பக்க இரண்டு டயர்கள் வெடித்திருப்பது உறுதியானது. 
 
கோழிக்கோடு விமான நிலையம் 'டேபிள் டாப்' வகை ஓடுபாதை என்பதால், பெரும் விபத்தை தவிர்க்க கொச்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. நல்வாய்ப்பாக பயணிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் அனைவரும் காயமின்றி உயிர் தப்பினர். பின்னர் பயணிகள் பேருந்துகள் மூலம் கோழிக்கோட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
 
ஜெட்டா ஓடுபாதையில் இருந்த ஏதேனும் ஒரு பொருள் மோதியதால் இந்தச் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Mahendran

