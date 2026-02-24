முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரூ.8 லட்சம் கடன் வாங்கி ஏற்பாடு செய்த ஏர் ஆம்புலன்ஸ் விபத்து.. ஒரு உயிரை காப்பாற்ற போய் 7 பேர் பலி..!

Jharkhand Air Ambulance Crash

Siva

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (12:27 IST)
ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியிலிருந்து டெல்லிக்கு நோயாளியை அழைத்து சென்ற ஏர் ஆம்புலன்ஸ் விமானம் சத்ரா மாவட்டத்தில் விபத்துக்குள்ளானதில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர். 
 
உயிரிழந்த 41 வயது சஞ்சய், தீ விபத்தில் சிக்கி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்தார். அவருக்கு டெல்லி கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்க, அவரது குடும்பத்தினர் ரூ. 8 லட்சம் கடன் வாங்கி இந்த தனி விமானத்தை வாடகைக்கு எடுத்தனர்.
 
விபத்தில் சஞ்சய், அவரது மனைவி அர்ச்சனா, உறவினர் துருவ் மற்றும் இரண்டு விமானிகள், ஒரு மருத்துவர், ஒரு உதவியாளர் என அனைவரும் பலியாகினர். தனது குடும்பத்தின் ஒரே வாழ்வாதாரமாக இருந்த சஞ்சயை காப்பாற்ற சொத்துக்களை விற்கவும் கடன் வாங்கவும் குடும்பத்தினர் துணிந்த நிலையில், இந்த துயரம் நிகழ்ந்துள்ளது. 
 
ராஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது. லத்தேஹாரில் உள்ள அவரது வீட்டில் உறவினர்கள் திரண்டு கண்ணீருடன் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
 
