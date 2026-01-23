முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அதானி குழுமத்திற்கு ஒரே நாளில் ஒரு லட்சம் கோடி இழப்பு!.. காரணம் இதுதான்!..

adani

Mahendran

, வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (15:17 IST)
இந்தியாவில் அதிக பணம் வைத்திருக்கும் பணக்காரர்கள் என்கிற கேள்விக்கு அனில் அம்பானி வரிசையில் அதானி பெயரும் எப்போதும் அடிபடும். இந்தியாவில் முன்னணி வர்த்தக சாம்ராஜ்யமாக இருப்பது அதானி குழுமம்.. ஏற்கனவே துறைமுகம், ரியல் எஸ்டேட், சிமெண்ட், மின்சாரம் உள்ளிட்ட பல துறைகளிலும் இந்த குழுமம் செயல்பட்டு வருகிறது.. சமீபத்தில் ஹோட்டல் தொழிலும் இந்த நிறுவனம் முதலீடு செய்தது.

அதேபோல், அதானி குழுமத்தின் கீழ் 8 விமான நிலையங்கள் செயல்பட்டு  வருகிறது.
மேலும் மகாராஷ்டிராவில் தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக்கு பங்களிக்கும் வகையில் சமீபத்தில் அந்த மாநிலத்தில் 6.04 லட்சம் கோடியை அதானி குழும்ம் முதலீடு செய்திருக்கிறது.  இந்நிலையில்தான், ஒரு நாளில் அதானி குழுமம் ஒரு லட்சம் கோடி இழப்பை சந்தித்திருக்கிறது.

அதானி குழுமத்திற்கு சம்மன் அனுப்ப அனுமதி கேட்டு அமெரிக்க பங்குச்சந்தை ஆணையம் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக அதானி குழுமத்தின் பங்கு மதிப்பு 10 சதவீதம் வரை வீழ்ச்சடைந்துள்ளது. இதனால் அதானி குடும்பத்திற்கு இன்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சம் கோடி இழப்பு என கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதோடு, அதானி குழுமத்தில் முதலீடு செய்துள்ள எல்ஐசி நிறுவனத்திற்கு ரூ.12 ஆயிரம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்து அதானி குழும்பம் தொடர்பான பங்குகளில் முதலீடு செய்தவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

