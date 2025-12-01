முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மொபைலில் சிம் கார்டு இல்லாவிட்டால் வாட்ஸ் அப் இயங்காது.. மத்திய அரசு அதிரடி..!

வாட்ஸ்அப்

Siva

, திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025 (08:34 IST)
மொபைலில் ஆக்டிவ் சிம்கார்டு இல்லாவிட்டால் வாட்ஸ்அப் அக்கவுண்ட் இயங்காது என்ற புதிய விதிமுறையை மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
இது வாட்ஸ்அப் மட்டும் இன்றி, டெலிகிராம், சிக்னல் உள்ளிட்ட செயலிகளுக்கும் பொருந்தும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மொபைலில் உள்ள சிம் கார்டு அந்தந்த செயலிகளில் இணைக்கப்பட்டிருப்பதை 90 நாட்களுக்கு ஒரு முறை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், அதேபோல் வெப் மூலம் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்துபவர்கள் 6 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை தானாகவே லாக்-அவுட் ஆகிவிடும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்கு முன்பு ஒருமுறை சிம்கார்டை பயன்படுத்தி லாகின் செய்துவிட்டு, அதன் பிறகு சிம்கார்டை எடுத்துவிட்டால்கூட வாட்ஸ்அப் இயங்கும். ஆனால், இனி மொபைலில் சிம் கார்டு இருந்தால் மட்டும்தான் வாட்ஸ்அப் இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, வாட்ஸ்அப் பயனர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
Edited by Siva

