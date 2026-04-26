ஆதார் அட்டை வெறும் Address Proff மட்டுமே.. வேறு எதற்கும் உதவாது..!

ஆதார் அட்டை விதிகள்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (16:59 IST) Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (16:31 IST)
இன்று வங்கிப் பரிவர்த்தனை முதல் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு வரை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது ஆதார் அட்டை. ஆனால், இந்த அடையாள அட்டை குறித்து பொதுமக்களிடையே பல தவறான புரிதல்கள் நிலவி வருகின்றன.
 
ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பதாலேயே ஒருவர் இந்திய குடிமகன் என்று கூறிவிட முடியாது. இது இந்திய குடியுரிமைக்கான ஆவணம் அல்ல என்பதை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையமே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இது ஒரு நபர் இந்தியாவில் இன்னார், இந்த முகவரியில் வசிக்கிறார் என்பதற்கான அடையாளம் மற்றும் முகவரி சான்று மட்டுமே.
 
சரியான ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் வெளிநாட்டினர் கூட இந்தியாவில் ஆதார் பெற முடியும். இதற்கு ஒரே ஒரு நிபந்தனை மட்டுமே உள்ளது: விண்ணப்பிப்பதற்கு முன், அந்த நபர் குறைந்தபட்சம் 182 நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேல் இந்தியாவில் தங்கியிருக்க வேண்டும்.
 
ஆதார் அட்டையை வெறும் குடியுரிமை சான்றாக மட்டும் கருத முடியாது என்பது போன்றே, அதை ஒருவரின் பிறந்த தேதிக்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரமாகவோ அல்லது உறவுமுறையை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணமாகவோ சட்டப்பூர்வமாக பயன்படுத்த முடியாது.
 
சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஆதார் என்பது ஒருவருடைய இருப்பிடத்தையும் அடையாளத்தையும் உறுதிப்படுத்தும் ஒரு மின்னணு ஆவணம் மட்டுமே தவிர, அது ஒருவரின் தேசியத்தையோ அல்லது பிறந்த தேதியையோ உறுதிப்படுத்தும் முழுமையான ஆவணம் அல்ல.
 
Edited by Siva

