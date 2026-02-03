முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2 கோடி கொடுத்து கார் நம்பர் வாங்கிய தொழிலதிபர்!... இந்தியாவிலேயே அதிகம்!...

Advertiesment
car

Mahendran

, செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (14:47 IST)
கார் வாங்குவது சிலருக்கு விருப்பமாக இருந்தாலும் அந்த காருக்கு அதிக விலை கொடுத்து விஐபி நம்பரை வாங்க பல தொழிலதிபர்கள் ஆசைப்படுவார்கள்.. அதை ஒரு பெருமையாகவும், கௌரவமாகவும் அவர்கள் கருதுவார்கள்.. அதுவும் தாங்கள் விரும்பிய நம்பர் வேண்டும் என்பதற்காக பல தொழிலதிபர்கள் பல லட்சங்களைக் கூட செலவு செய்கிறார்கள்..

கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் ஹரியானாவை சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபர் தனது காருக்கு தனக்கு பிடித்த எண் வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கோடியே 17 லட்சம் செலவு செய்தார்.. இந்தியாவில் ஒருவர் கார் நம்பருக்கு அதிக செலவு செய்ததில் இதுதான் அதிகமாக இருந்தது.. தற்போது ஆந்திராவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் இவரை ஓவர்டேக் செய்திருக்கிறார்..

ஆந்திராவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் கிரண் கோலிபாகுலா என்பவர் DDC 0001 என்ற இந்தியாவின் காஸ்ட்லி கார் நம்பர் பிளேட்டை 2 கோடியே 8 லட்சம் கொடுத்து ஏலத்தில் எடுத்திருக்கிறார்..இதில் ஆச்சரியம் என்னவெனில் அவர் வாங்கிய காரின் விலையே 10 லட்சத்திற்கும் குறைவானதுதான்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சியே இல்லயே!. நடனமாடிய விஜயை திட்டிய ஜெயக்குமார்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos