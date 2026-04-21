முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

90 சதவீத பெண் அரசியல்வாதிகளின் வாழ்க்கை ஆண்களின் படுக்கை அறைகளில் இருந்தே தொடங்குகிறது.. எம்பியின் சர்ச்சை பேச்சு

Advertiesment
பப்பு யாதவ்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:56 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:59 IST)
google-news
பீகார் மாநிலம் பூர்ணியா தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பப்பு யாதவ், பெண் அரசியல்வாதிகள் குறித்து பேசியுள்ள கருத்துக்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "90 சதவீத பெண் அரசியல்வாதிகளின் வாழ்க்கை ஆண்களின் படுக்கை அறைகளில்  இருந்தே தொடங்குகிறது" என்றும், சமரசம் செய்துகொள்ளாமல் பெண்களால் அரசியலில் வெற்றிபெற முடியாது என்றும் மிகவும் தரம் தாழ்ந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
 
அரசியல்வாதிகளே பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளில் ஈடுபடுவதாகவும், இந்திய அரசியலில் பெண்களை சுரண்டுவது ஒரு கொள்கையாகவே மாறிவிட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
பப்பு யாதவின் இந்த பேச்சுக்கு பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும், சமூக ஆர்வலர்களும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். பெண்களின் கண்ணியத்தையும் சுயமரியாதையையும் சிதைக்கும் வகையில் பேசிய பப்பு யாதவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உங்க மேல தப்பில்லன்னா செந்தில்பாலாஜியை ஏன் கோவைக்கு அனுப்புனீங்க!?.. விஜய் கேள்வி!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos